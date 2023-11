Cet évènement est passé Fred Blin a-t-on Toujours Raison ? Which Witch are you ? THEATRE COMEDIE ODEON Catégories d’Évènement: Lyon

Rhône Fred Blin a-t-on Toujours Raison ? Which Witch are you ? THEATRE COMEDIE ODEON, 8 novembre 2023, LYON. Fred Blin a-t-on Toujours Raison ? Which Witch are you ? THEATRE COMEDIE ODEON. Un spectacle à la date du 2023-11-08 à 21:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 26.2 à 26.2 euros. Après son triomphe à Avignon et à Paris, Fred Blin, personnage emblématique des Chiche Capon revient au théâtre avec son spectacle solo !Nous pouvons dès à présent dire qu’il y aura des longueurs et du quickchange, des illusions et beaucoup de promesses. Ce sera résolument un spectacle sur la différence, avec quelques notions de dressage. Des animaux morts, vivants, drogués, heureux, là n’est pas la question! Parce que, certes il faut s’en occuper, mais dans le fond un animal ça dépanne toujours ! Cela dit nous parlerons essentiellement de la nature humaine, « On dit de l’homme qu’il a du mal à montrer sa vraie nature, rien de moins étonnant quand on sait que la nature, elle-même, a ses propres secrets » s’étonna le protagoniste. Fréderic Blin et Raymond Raydmondson vous remercient par avance de venir apprécier les prémices de ce solo. Bien à vous. Fred Blin Fred Blin Votre billet est ici THEATRE COMEDIE ODEON LYON 6 RUE GROLEE Rhône 26.2

EUR26.2. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Lyon, Rhône Autres Lieu THEATRE COMEDIE ODEON Adresse 6 RUE GROLEE Ville LYON Departement Rhône Lieu Ville THEATRE COMEDIE ODEON latitude longitude 45.76254754297272;4.836626713639352

THEATRE COMEDIE ODEON LYON Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/