Lyon Tasting Palais de la Bourse, 9 octobre 2021, Lyon.

Lyon Tasting

du samedi 9 octobre au dimanche 10 octobre à Palais de la Bourse

Rendez-vous phare de la rentrée pour tous les professionnels et les amateurs de vins de la région, le festival des grands vins Lyon Tasting aura lieu les 9 et 10 octobre 2021. Cette quatrième édition organisée par Terre de vins se tiendra au Palais de la Bourse de Lyon. Au programme : dégustations, ateliers découverte et master classes thématiques avec près de 250 cuvées à découvrir. Rendez-vous le week-end du 9 et 10 octobre 2021 au Palais de la Bourse de Lyon. Devenu au fil des ans le rendez-vous incontournable des amoureux du vin de la région, Lyon Tasting aura bien lieu les 9 et 10 octobre prochains. L’événement fête cette année sa quatrième édition, le cru 2020 n’ayant pas pu avoir lieu en raison de la situation sanitaire. C’est donc avec enthousiasme que les équipes de Terre de vins se préparent à accueillir les 80 exposants et 3 000 visiteurs attendus pour une édition de retrouvailles, qui s’annonce festive et conviviale. Cela marque une réelle confiance des vignerons dans un contexte sanitaire contraignant où il sera nécessaire de présenter son pass sanitaire. Deux jours de dégustations et d’animations autour de grands vins. Au programme cette année : de quoi satisfaire les nombreux professionnels et amateurs de vins de la région. 80 domaines venus de tout l’hexagone seront représentés pour faire découvrir et déguster près de 250 cuvées aux visiteurs. Tout le week-end, des ateliers animés par Inter Rhône inviteront à la découverte des vins des Côtes du Rhône. En parallèle, quatre master classes seront menées par le Meilleur Ouvrier de France Laurent Derhé, Président de l’Association des Sommeliers Lyonnais et Rhône Alpes (ASLERA), ainsi que par la rédaction de Terre de vins. Toutes les mesures seront prises afin de permettre à chacun de vivre cette nouvelle édition dans des conditions optimales, le confort et la santé des visiteurs, exposants et intervenants demeurant une priorité. La présentation d’un pass sanitaire est obligatoire pour accéder à l’événement. Infos pratiques Pass 1 jour ‘earlybird’ : 15 € puis 20 € (dans la limite des places disponibles) Pass 1 jour : 25 € Pass 1 jour + abonnement au magazine Terre de vins (6 mois – 3 numéros) : 28 € Pass 2 jours + abonnement au magazine Terre de vins (6 mois – 3 numéros) : 39 € La billetterie est ouverte sur le site internet de Terre de vins : [https://www.terredevins.com/evenements/lyon-tasting-2021](https://www.terredevins.com/evenements/lyon-tasting-2021) Samedi 9 octobre 2021 : 11h-19h* Dimanche 10 octobre 2021: 11h-18h* *Fermeture des portes 45 minutes avant la fin des sessions. Palais de la Bourse Lyon 2e arrondissement

Rendez-vous phare de la rentrée pour tous les professionnels et les amateurs de vins de la région, le festival des grands vins Lyon Tasting aura lieu les 9 et 10 octobre 2021.

Palais de la Bourse Place de la Bourse Lyon 69002 Lyon Cordeliers Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T11:00:00 2021-10-09T19:00:00;2021-10-10T11:00:00 2021-10-10T18:00:00