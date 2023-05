Job Dating SUPINFO Lyon SUPINFO Lyon, 7 juin 2023 14:00, Lyon.

Vous proposez des offres de stages et alternances pour des Bac +2, Bac +3 ? Nous vous proposons nos étudiants ! Venez donc participer à notre Job Dating à Lyon afin de découvrir nos étudiants.

SUPINFO L’école des experts métiers de l’informatique

Fondée en 1965, SUPINFO fut l’une des premières écoles supérieures à avoir compris la place qu’allait prendre l’informatique dans les entreprises et la société. Grâce à son parcours en 5 ans (Master of Engineering), SUPINFO permet aux jeunes en quête de formations concrètes, opérationnelles, « orientées métiers », de trouver des carrières qui correspondent à leur passion et leur motivation, aussi de procurer aux entreprises des milliers de cadres techniques et des ingénieurs férus d’innovation. Depuis 2020, SUPINFO propose de suivre son parcours innovant à distance depuis son campus virtuel. Les campus IONIS permettent également aux étudiants ou travailleurs de suivre leur formation dans un campus d’accueil.

SUPINFO Lyon 85 Bd Marius Vivier Merle Part-Dieu Lyon 69003 Métropole de Lyon