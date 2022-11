Biotech Day Sup’Biotech Lyon, 10 décembre 2022 10:00, Lyon.

Samedi 10 décembre, 10h00 Sur place sur inscription https://www.supbiotech.fr/venir-nous-rencontrer/biotech-days-journees-decouverte/

Biotech Days : Journées Découverte des métiers de l’ingénieur

Les Biotech Days ont été mis en place pour permettre à nos visiteurs de découvrir l’école depuis l’intérieur. Lors d’une ½ journée en compagnie des élèves de Sup’Biotech, vous participerez à plusieurs ateliers afin de vous familiariser avec le métier d’ingénieur dans les biotechnologies

Le Biotech Day est une journée d’immersion durant laquelle vous passerez des moments privilégiés avec nos élèves, disponibles pour répondre à toutes vos questions.

Vous aurez le choix pour chaque session entre deux créneaux :

À Paris

De 9h15 à 14h45

De 11h à 16h45

À Lyon

De 10h à 14h30

De 11h à 16h

Découvrez le programme de la journée

À Lyon

Accueil

Participation à un atelier cosmétique avec les étudiants de l’association Cosme’Tech

Conférence de présentation « Demain les biotechs, une formation, des projets, un diplôme, un métier

Déjeuner offert avec les étudiants pour un partage convivial de leur vie à Sup’Biotech

Présentation des Projets Innovants de Sup’Biotech (SBIP) et atelier brainstorming sur un mini-projet encadré par des élèves du cycle ingénieur

Développement d’un produit culinaire

À propos

Sup’Biotech est une école d’ingénieurs spécialisée en Biotechnologies, proche du monde de la Recherche comme du monde de l’Entreprise, qui propose une formation innovante en 5 ans après le bac. Ce cursus permet aux étudiants d’accéder rapidement à des postes à responsabilités, en France comme à l’International, dans les secteurs très porteurs de la santé et la pharmacie, de l’innovation agroalimentaire, de la cosmétologie, de la bio-informatique ou encore de l’environnement. Les études, combinant fondamentaux académiques, projets étudiants et stages en entreprise, sont découpées en deux parties selon la norme européenne : le cycle préparatoire (2 ans) et le cycle ingénieur (3 ans). La formation des ingénieurs en Biotechnologies de Sup’Biotech est labellisée par Medicen Paris Région et Industries and Agro-Ressources (I.A.R.) : Sup’Biotech propose également une filière apprentissage à partir de bac+3, ainsi qu’une formation Bachelor en Biotechnologies, accessible après le bac. Sup’Biotech est un établissement d’enseignement supérieur privé habilité à délivrer le titre d’ingénieur et reconnu par l’État (arrêté du 15/12/14 et B.O du 08/01/15).

Sup’Biotech Lyon 156 rue Paul Bert 69003 Lyon 69003 Lyon Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon

samedi 10 décembre – 10h00 à 16h00