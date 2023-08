Journée Portes Ouvertes Sup’Biotech Lyon Sup’Biotech Lyon Lyon, 17 février 2024 10:00, Lyon.

Le campus de Lyon vous accueille à l’occasion d’une Journée Portes Ouvertes. Etudiants, membres de l’administration et anciens élèves seront là pour vous accueillir. Pour un meilleur accueil, préinscription conseillée.

À propos

Sup’Biotech est une école d’ingénieurs spécialisée en Biotechnologies, proche du monde de la Recherche comme du monde de l’Entreprise, qui propose une formation innovante en 5 ans après le bac. Ce cursus permet aux étudiants d’accéder rapidement à des postes à responsabilités, en France comme à l’International, dans les secteurs très porteurs de la santé et la pharmacie, de l’innovation agroalimentaire, de la cosmétologie, de la bio-informatique ou encore de l’environnement. Les études, combinant fondamentaux académiques, projets étudiants et stages en entreprise, sont découpées en deux parties selon la norme européenne : le cycle préparatoire (2 ans) et le cycle ingénieur (3 ans). La formation des ingénieurs en Biotechnologies de Sup’Biotech est labellisée par Medicen Paris Région et Industries and Agro-Ressources (I.A.R.) : Sup’Biotech propose également une filière apprentissage à partir de bac+3, ainsi qu’un Bachelor en Biotechnologies, une formation certifiée et reconnue en 3 ans qui délivre le grade de licence, accessible après le bac. Sup’Biotech est un établissement d’enseignement supérieur privé habilité à délivrer le titre d’ingénieur et reconnu par l’État (arrêté du 15/12/14 et B.O du 08/01/15).

Sup’Biotech Lyon 156 rue Paul Bert 69003 Lyon Lyon 3e Arrondissement Lyon 69003 Métropole de Lyon