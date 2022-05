Workshop Hip-Hop Freestyle Studio Takamouv Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Workshop Hip-Hop Freestyle Studio Takamouv, 17 octobre 2020 14:00, Lyon. Samedi 17 octobre 2020, 14h00 Sur place https://www.takamouv.fr/workshops/, info@takamouv.eu, 0681489188 Workshop Hip-Hop Freestyle avec Fabbreezy Venez (re)découvrir l’approche Hip Hop Freestyle de Fabbreezy pour son retour à Lyon dans les locaux de Taka Mouv. Débutant ou confirmé, c’est l’occasion de développer et perfectionner votre style lors d’un workshop intensif et représentatif des valeurs de la culture hip hop old school. Studio Takamouv 4 rue de l’arbre sec 69001 Lyon Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon

