Stage hip-hop Enfant Studio Takamouv Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Stage hip-hop Enfant Studio Takamouv, 20 octobre 2020 14:00, Lyon. 20 – 22 octobre 2020 Sur place info@takamouv.eu, 0681489188, https://www.takamouv.fr/stages-hip-hop-enfants/ La culture Hip-Hop sous toutes ses coutures Venez découvrir la culture Hip Hop sous toutes ses coutures à Takamouv du 20 au 22 octobre inclus. Studio Takamouv 4 rue de l’arbre sec 69001 Lyon Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon

Studio de danse mardi 20 octobre 2020 – 14h00 à 18h00

mercredi 21 octobre 2020 – 14h00 à 18h00

jeudi 22 octobre 2020 – 14h00 à 18h00 @Ellyn

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Studio Takamouv Adresse 4 rue de l'arbre sec Ville Lyon lieuville Studio Takamouv Lyon Departement Métropole de Lyon

Studio Takamouv Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Stage hip-hop Enfant Studio Takamouv 2020-10-20 was last modified: by Stage hip-hop Enfant Studio Takamouv Studio Takamouv 20 octobre 2020 14:00 lyon Studio Takamouv Lyon

Lyon Métropole de Lyon