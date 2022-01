Vernissage – Émilie Giampaoli Studio danse Takamouv Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Vernissage – Émilie Giampaoli Studio danse Takamouv, 30 janvier 2022 15:00, Lyon. Dimanche 30 janvier, 15h00 Sur place 10€ https://takamouv.fr/nos-evenements/soirees-artistiques/ Joignez-vous à l’exposition d’Émilie Giampaoli dans nos locaux. Joignez-vous à l’exposition d’Émilie Giampaoli dans nos locaux.

Tout a commencé à l’âge de 4 ans avec des ateliers peinture dans la cuisine de chez sa mère, elle reproduisait des éléments au détail près, si jeune. Au départ, c’était du dessin académique pur et dur, elle avait besoin de plus, d’étancher sa soif de création. Après avoir laissé l’art de côté des année durant, c’est en prépa d’art qu’Emilie se révèle. Elle s’oriente donc vers le design, puis vers l’architecture. Aujourd’hui elle trouve asile dans ses toiles et dessins, les thèmes peuvent varier mais sont souvent d’inspirations marines. Elle a une vision très optimiste mais complexe du paysage. Studio danse Takamouv 4 rue de l’arbre sec 69001 Lyon Terreaux Métropole de Lyon dimanche 30 janvier – 15h00 à 17h00

