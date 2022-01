Stage Hip Hop Enfants – Danse, Rap, Graff Studio danse Takamouv Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Stage Hip Hop Enfants – Danse, Rap, Graff Studio danse Takamouv, 14 février 2022 14:00, Lyon 14 – 16 février Sur place 46€ / Jours – 130€ / 3 Jours Rejoignez notre super équipe d'enseignants pour un stage spécial enfants 100% Hip Hop.

Ils aborderont la danse, le rap et le graff dans une ambiance conviviale.

3 jours intensifs du lundi 14 au mercredi 16 février. Chaque jour de 14h à 18h.

Les événements peuvent être réservés à la journée ou disponible avec notre pack 3 jours.

Pensez à réserver ! Studio danse Takamouv 4 rue de l’arbre sec 69001 Lyon Terreaux Métropole de Lyon lundi 14 février – 14h00 à 18h00

mardi 15 février – 14h00 à 18h00

mercredi 16 février – 14h00 à 18h00

