Mars & Venus Tempête au Sein du Couple ! – Tournée Salle Victor Hugo, 6 janvier 2024, LYON.

Mars & Venus Tempête au Sein du Couple ! – Tournée Salle Victor Hugo. Un spectacle à la date du 2024-01-06 à 19:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 32.0 à 32.0 euros.

Le spectacle vedette débarque à Montreuil/mer !La comédie qui vous fait rire de votre couple…Qui a décidé que l’homme et la femme devaient vivre ensemble ? Nous sommes différents ! Elle aime la tendresse et le romantisme, il aime essayer les positions du kamasutra et l’OM. Elle est fonctionnaire et lui publicitaire. Elle veut partir en vacances sur une belle plage de sable blanc et eau turquoise, il veut aller voir le grand prix de formule 1 ou la finale de la coupe du monde… Bref ça chauffe à la maison, cette pièce met en lumière nos petits soucis du quotidien. Le savez vous ? Succès au festival d’Avignonplus de 300 représentations Spectacle pour tout public à partir de 12 ansDurée : 1h30Artiste : Colette Cazin, Seb MartinezAuteur : Seb MartinezMise en scène : Fred Tanto FRED TANTO, Colette Cazin, Seb Martinez FRED TANTO, Colette Cazin, Seb Martinez

Salle Victor Hugo LYON 33, rue Bossuet Rhône

32.0

EUR32.0.

