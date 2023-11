Qui veut Aider le Père Noël ? Salle Victor Hugo Catégories d’Évènement: Lyon

Qui veut Aider le Père Noël ? Salle Victor Hugo, 5 janvier 2024, LYON. Un spectacle à la date du 2024-01-05 à 16:00. Tarif : 11.8 à 11.8 euros. Au secours, le père noël doit livrer ses cadeaux, et cette année pour y arriver il a besoin de toi ! Il a perdu tout se qui fait la magie de noël : rennes, lutins, sapins, traineaux… Il doit vite reconstitué une équipe et il a besoin de toi viens donc voir ce spectacle 100 % improvisé où tu deviendras le partenaire du père noël pour enfin sauver ce moment magique Spectacle tout public à partir de 3 ans pour la famille entière

Salle Victor Hugo LYON 33, rue Bossuet Rhône

