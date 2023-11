Grissini Project – Récital Disney Animation & Disney Salle Victor Hugo, 25 novembre 2023, LYON.

Grissini Project – Récital Disney Animation & Disney Salle Victor Hugo. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 18:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 44.9 à 44.9 euros.

Grissini Project est un célèbre groupe de musiciens classiques cumulant plus de 125 millions de vues sur Internet. Leurs arrangements et productions de vidéos, mettant à l’honneur la musique de jeux vidéo ou d’animation, sont parmi les plus acclamés de YouTube auprès de toute une génération de passionnés ! Retrouvez un programme exceptionnel de musiques des films d’animation des studios Disney !Le Roi Lion, la Belle et la Bête, le Bossu de Notre Dame, la Reine des Neiges, Pocahontas, Vaiana… revivez la beauté de ces partitions cultes avec l’interprétation du célèbre Grissini Project en live ! Le Grissini Project vous attend pour un grand concert des chansons et des plus beaux airs des films d’animation de Disney en version française : La Belle et la Bête, Le Bossu de notre Dame, Le Roi Lion, Pocahontas, Vaiana, La Reine des Neiges, Mulan…

Votre billet est ici

Salle Victor Hugo LYON 33 rue Bossuet Rhône

44.9

EUR44.9.

