Grissini Project – Animation Manga Salle Victor Hugo, 25 novembre 2023, LYON.

Grissini Project – Animation Manga Salle Victor Hugo. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 21:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 44.9 à 44.9 euros.

Grissini Project Les Plus Grandes Musiques d’Animation Japonaise Grissini Project est un célèbre groupe de musiciens classiques cumulant plus de 125 millions de vues sur Internet. Leurs arrangements et productons de vidéos, mettant à l’honneur la musique de jeux vidéo ou d’animation, sont parmi les plus acclamés de YouTube auprès de toute une génération de passionnés ! Retrouvez un programme exceptionnel de musiques d’animation japonaise par le célèbre Grissini Project, arrangé spécialement pour l’occasion, et reprenant les titres les plus célèbres des studios japonais ! Attack of Titan Naruto One Piece Demon Slayer Death Note Hunter x Hunter Arcane Etc.

Salle Victor Hugo LYON 33 rue Bossuet Rhône

44.9

EUR44.9.

