Paloma au pluriElles (Tournée)
SALLE VICTOR HUGO, 28 octobre 2023, LYON.

Un spectacle à la date du 2023-10-28 à 20:00. Tarif : 34.0 à 34.0 euros.

Comédien singulier, drag queen plurielle, Hugo Bardin alias Paloma vous emmène à la rencontre de toutes les femmes qui l'habitent… pourvu qu'elles soient rousses ! Retrouvez la grande gagnante de Drag Race France tous les vendredis sur Quotidien et en tournée dans toute la France avec son 1er spectacle à la rentrée !

SALLE VICTOR HUGO LYON
33, rue Bossuet
Rhône

