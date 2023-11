Robyn Bennett (Tournée) SALLE PAUL GARCIN, 30 novembre 2023, LYON.

City Music Productions (R-2021-00172) présente ce concert. Dans la lignée des grandes voix américaines, la belle rousse de Pennsylvanie irradie une musique contagieuse, des mélodies entêtantes, une poésie simple et touchante, une voix d’exception, au timbre puissant et sensuel. Lors de cette hibernation forcée liée à la crise sanitaire, Robyn évolue entre une île de l’atlantique, une chambre de Brooklyn et une campagne normande. Trois lieux depuis lesquels elle imagine et écrit un triptyque musical dans lequel elle affirme sa force d’avancer quoiqu’il arrive, de rester positive, de garder le sourire et de partager les bonnes vibrations et l’amour. Après Move en 2021 et Feel en 2022 Robyn Bennett nous revient avec le troisième et dernier volet, Love, dont la sortie est prévue à l’automne 2023. Des guitares funky, une batterie urbaine, des claviers vintage et des riffs cuivrés pour un hymne à l’action et un voyage musical aux confins du swing et de la soul. Robyn Bennett : voix Ben Van Hille : trombone Jean-Hervé Michel : saxophones Laurian Daire : claviers Ludovic Bruni : guitare Stan Augris : batterie Robyn Bennett

SALLE PAUL GARCIN LYON 7 IMPASSE FLESSELLES Rhône

