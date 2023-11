Slogan SALLE DES RANCY, 10 novembre 2023, LYON.

Slogan SALLE DES RANCY. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Le grand flippe d’échouer, de décevoir… le syndrôme d’imposture, Slogan s’en défait non sans mal en terrasse. Quand la crise d’angoisse pointe le bout de son nez, ils ne sortent plus les armes, mais les micros. En troquant les synthés made in Hollywood pour un piano timide, les beats trap pour une batterie 60’s et les infras pour une basse violon. Monter sur scène n’est plus un métier, juste un moyen de rencontrer l’autre et de s’endormir en souriant avec l’envie que Demain revienne. Pile au croisement entre Vincent Delerm et Lily Allen, c’est en duo que Slogan sort du fond de la classe pour parachever leur thérapie. Slogan Slogan

Votre billet est ici

SALLE DES RANCY LYON 249, rue Vendôme Rhône

18.0

EUR18.0.

