My God(e) SALLE 2 – THEATRE MAISON DE GUIGNOL, 20 avril 2023, LYON. My God(e) SALLE 2 – THEATRE MAISON DE GUIGNOL. Un spectacle à la date du 2023-04-20 à 19:30 (2023-04-20 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros. Quand le père Culas est parachuté à Montcul pour redressé l’église de la paroisse, il ne s attendait pas à rencontrer Miss Fist, escort de son état, venue s’y mettre au vert… A partir de 12 ans. Durée : 1h10. Auteur : Benjamin Escoffier Acteurs : Benjamin Escoffier et Charlotte Robin. My God(e) Votre billet est ici SALLE 2 – THEATRE MAISON DE GUIGNOL LYON 2 MONTEE DU GOURGUILLON Rhône 19.8

