Le point de vue de ma fenêtre / expo photo d'Ernesto Timor
Quartier Vitalité / La Condition des Soies
Lyon

3 – 18 octobre
Exposition du 3 au 18 octobre 2023

Vernissage le 3 octobre dès 18h

Projection le 12 octobre à 18h30 du film photographique Oh, c’est comme ça que tu vois les choses ? 3 – 18 octobre 1 C’est une saga de portraits de gens postés à leur fenêtre, cet observatoire d’où ils aiment embrasser le monde. Ils nous racontent, chacun de façon unique, comment ça se passe la vie entre eux et leur vue. Initié pendant le premier confinement en 2020, ce projet constitue à présent une somme de visions multiples, riche en mixités de toute sorte, de Lyon à Paris ou ailleurs au gré des rencontres.

+ Projection le 12 octobre à 18h30 du film photographique « Oh, c’est comme ça que tu vois les choses ? Ce montage de 11 portraits sélectionnés pour l’occasion, comme autant de photos qui parlent, ouvrira la soirée ciné-débat « Ces habitants, là » proposée dans le cadre de la SISM. En savoir plus :

En savoir plus : https://www.ernestotimor.com/vues-partagees/

Quartier Vitalité / La Condition des Soies
7 rue saint Polycarpe, 69001 Lyon

