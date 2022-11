Lyon : Marché de Noël Créateurs « 360° sur l’Art » Place Sathonay Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Lyon : Marché de Noël Créateurs « 360° sur l'Art » Place Sathonay, 17 décembre 2022 11:00, Lyon

Le Marché de Noël le plus créatif et artistique de la région se tient les samedi 17 et dimanche 18 décembre, Place Sathonay à Lyon 1er. Le Marché de Noël Créateurs « 360° sur l’Art » revient les 17 et 18 décembre à Lyon 1er (Place Sathonay 69001). Organisé par l’association lyonnaise Arts Pentes, le marché réunira une cinquantaine de créateurs, artisans d’art et artistes soigneusement sélectionnés pour présenter leur savoir-faire d’exception. Au programme : Arts plastiques, illustration, peinture, bijoux, céramique, maroquinerie, objets de décoration, marqueterie, mode et accessoires…

C’est le lieu idéal pour dénicher des cadeaux de Noël créatifs, originaux, fabriqués en France, dans la région, en pièces uniques ou en petites séries, de façon artisanale voire artistique. Infos pratiques : Samedi 17 décembre 2022 de 11h à 20h et dimanche 18 décembre 2022 de 10h à 19h. Exposants : 56 créateurs et artisans d’art régionaux… Place Sathonay Lyon Lyon Métropole de Lyon samedi 17 décembre – 11h00 à 20h00

dimanche 18 décembre – 10h00 à 19h00

