Lyon Place Saint-Jean 69005 Lyon Métropole de Lyon Visite guidée PALyon – SAINT-JEAN RENAISSANCE : HISTOIRE DU SECTEUR SAUVEGARDÉ Place Saint-Jean 69005 Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Visite guidée PALyon – SAINT-JEAN RENAISSANCE : HISTOIRE DU SECTEUR SAUVEGARDÉ Place Saint-Jean 69005 Lyon, 24 décembre 2021 09:30, Lyon. Vendredi 24 décembre, 09h30 10€/personne sur inscription http://www.promenades-archi-lyon.com VISITE GUIDÉE Le Vieux Lyon est le premier secteur sauvegardé créé en France, en 1964, résultant de la loi Malraux qui acte la préservation des quartiers anciens. Populaire mais très insalubre, le quartier était pourtant, dès les années 1930 et la catastrophe de l’éboulement de la colline de Fourvière, appelé à disparaître. Il fut patiemment réhabilité par une politique de l’habitat volontariste porté par des défenseurs du patrimoine, des bailleurs sociaux qui ont les premiers engagé la rénovation de son cadre urbain, de ses traboules et d’une centaine de maisons marchandes, patrimoine habité le plus ancien de la ville. Place Saint-Jean 69005 Lyon Place Saint-Jean 69005 Lyon 69005 Lyon Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon vendredi 24 décembre – 09h30 à 12h00

Détails Heure : 09:30 - 12:00 Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Place Saint-Jean 69005 Lyon Adresse Place Saint-Jean 69005 Lyon Ville Lyon lieuville Place Saint-Jean 69005 Lyon Lyon