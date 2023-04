Vacances de Pâques à Lyon : un jeu de piste dans le Vieux-Lyon Place Saint-Jean 69005 Lyon Lyon Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon

Envie de profiter des vacances de Pâques à travers une activité insolite ce week-end ? Samedi 15 avril, 14h30

https://www.resa.quiveutpister.com/index.php?grp_filter=27 Découvrez des lieux connus et méconnus du Vieux-Lyon en vous amusant. Répartis en plusieurs équipes, retrouvez des indices, résolvez une enquête et parcourez un itinéraire.

Depuis quelques temps, de mystérieux évènements surviennent à de multiples reprises au cœur du Vieux-Lyon. Entre incendies, vols et dégradations, les habitants du quartier se sentent menacés. Aucun coupable n’a été arrêté malgré quelques suspects… Retracez le cours de ces évènements en passant par les traboules des plus célèbres aux plus secrètes, en traversant l’incontournable rue Saint-Jean et les quartiers Saint-Paul et Saint-Georges. Munis d’accessoire de détective et d’un carnet de route, ne manquez rien de l’iconique quartier du Vieux-Lyon et tentez de mettre fin à cette affaire !

