Vacances de printemps à Lyon : un jeu de piste à Fourvière
Samedi 15 avril, 15h00

https://www.resa.quiveutpister.com/index.php?grp_filter=27 Avec Quiveutpister participez à une expérience ludique à mi-chemin entre une découverte touristique et un escape game en extérieur ! Jeudi dernier, cinq crimes ont été commis dans le quartier de Fourvière en plein cœur de Lyon.

Selon la police, il y aurait un coupable : un homme qui semble avoir utilisé le même mode opératoire pour chacune de ses meurtres. Saurez-vous le démasquer ? Explorez les monuments connus et méconnus des passages couverts à la recherche d’indices. Observez les détails insolites et secrets et tentez de résoudre l’intrigue du jeu. Utilisez les accessoires de détectives mis à votre disposition et décryptez les énigmes ! Place Saint-Jean 69005 Lyon Place Saint-Jean 69005 Lyon Lyon 5e Arrondissement Lyon 69005 Métropole de Lyon

