VISITE GUIDÉE Située dans l'axe de l'ancien pont du Change, premier pont médiéval de la ville, l'église Saint-Nizier est le pendant de la primatiale Saint-Jean sur l'autre rive de la Saône. Elle symbolise l'affirmation du pouvoir bourgeois au temps des foires de la Renaissance, en tant que siège de la municipalité. Avant l'Hôtel de Ville place des Terreaux, la nef flamboyante de Saint-Nizier servait aux grandes cérémonies politiques, différentes maisons voisines abritant le conseil municipal. Explorons le quartier historique de cette seconde cathédrale, sur les traces d'un Vieux Lyon qui n'a pas totalement disparu.

22 et 23 octobre
10€/personne sur inscription
http://www.promenades-archi-lyon.com

samedi 23 octobre – 14h00 à 16h30

