Marché de créateurs – L’ESTIVE Place de la Croix-Rousse, 19 juin 2022 10:00, Lyon.

Dimanche 19 juin, 10h00 Sur place entrée libre

dim 19 juin – 10h-19h

Place de la Croix Rousse – LYON 4ème

Une quarantaine de créateurs locaux exposent leur savoir-faire en bijouterie, mode, céramique, design-déco et arts plastiques…

L’association ARTS PENTES fête L’Estive !

Adeptes de créations artisanales, rendez-vous le dimanche 19 juin de 10h à 19h Place de la Croix Rousse, Lyon 4ème.

Une quarantaine de créateurs locaux exposent leur savoir-faire en bijouterie, mode, céramique, design-déco et arts plastiques… en séries limitées et éditions originales.

Découvrez la liste des créateurs et toutes les infos sur www.artspentes.com

Symboliquement et en écho à l’édition hivernale du Marché de Noël 360° sur l’Art, le marché de créateurs “L’Estive” a pour ambition d’exposer en plein air les créateurs, artistes et artisans locaux adhérents à l’association.

Cet événement est l’occasion de passer un agréable moment de shopping convivial, créatif et éthique, le tout ponctué par des animations musicales et un petit point buvette et pâtisseries !

Place de la Croix-Rousse Place de la Croix-Rousse 69004 Lyon La Croix-Rousse Métropole de Lyon

dimanche 19 juin – 10h00 à 19h00