11 juillet : marché des créateurs L’Estive Place la Croix-Rousse à Lyon Place de la Croix-Rousse, 11 juillet 2021 10:00-11 juillet 2021 19:00, Lyon. Dimanche 11 juillet, 10h00 Entrée libre L’Estive, marché des créateurs organisé par l’association Arts Pentes, se tiendra de le 11 juillet prochain, Place de la Croix-Rousse à Lyon 4. Plus de 30 exposants. L’Estive, marché des créateurs organisé par l’association Arts Pentes, se tiendra de le 11 juillet prochain, Place de la Croix-Rousse à Lyon 4. Plus de 30 créateurs, artistes et artisans seront présents pour ce rendez-vous convivial et créatif. L’événement est gratuit et ouvert à tous ! Les talents exposés regroupent arts plastiques, illustrations, peinture, gravure, bijoux, mode, décoration, maroquinerie..Les produits exposés sont de grande qualité et allient artisanat et créativité. La journée sera ponctuée d’une animation musicale. Banjo, Saxophone, Baryton, trompette… La fanfare « Les Semelles 2 Vents » ravira les Jazzophiles, Latinofilles et Funky-lovers de tous âges ! Horaires : 10 h – 19 h Gratuit Place de la Croix-Rousse Place de la Croix-Rousse 69004 Lyon La Croix-Rousse Métropole de Lyon dimanche 11 juillet – 10h00 à 19h00

