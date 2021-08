Lyon place Antonin-Poncet 69002 Lyon Métropole de Lyon Visite guidée PALyon – LA CHARITÉ : MÉMOIRE URBAINE D’UN HÔPITAL DISPARU place Antonin-Poncet 69002 Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Visite guidée PALyon – LA CHARITÉ : MÉMOIRE URBAINE D’UN HÔPITAL DISPARU place Antonin-Poncet 69002 Lyon, 30 octobre 2021 14:00, Lyon. Samedi 30 octobre, 14h00 10€/personne sur inscription http://www.promenades-archi-lyon.com VISITE GUIDÉE Un clocher comme seul vestige d’un immense hôpital qui s’étendait de la place Antonin-Poncet à la rue Sala. Édifiée sur les plans Étienne Martellange de 1618 et détruite en 1934 sous le mandat d’Édouard Herriot, la vénérable institution de la Charité a laissé place à l’hôtel des Postes de l’architecte Michel Roux-Spitz, commande publique monumentale de l’Entre-deux-Guerres. Dans les années 1960, le site accueille le Sofitel et le Centre des Finances publiques. Sur les traces de l’hôpital disparu, explorons comment cette partie historique de Lyon s’est radicalement adaptée aux enjeux de la modernité urbaine. place Antonin-Poncet 69002 Lyon place Antonin-Poncet 69002 Lyon 69002 Lyon Bellecour Métropole de Lyon samedi 30 octobre – 14h00 à 16h30

