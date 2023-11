Jey Brownie – Tournée PENICHE LA MARQUISE Catégories d’Évènement: Lyon

Rhône Jey Brownie – Tournée PENICHE LA MARQUISE, 10 février 2024, LYON. Jey Brownie – Tournée PENICHE LA MARQUISE. Un spectacle à la date du 2024-02-10 à 20:00 (2024-01-18 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. LIVE AFFAIR (2-L-R-2020-010041/3-L-R-2020-010096) présente ce concert JEY BROWNIECONCERT COMPLET Jey Brownie Votre billet est ici PENICHE LA MARQUISE LYON Face au 20, quai Victor Augagneur Rhône 17.0

EUR17.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Lyon, Rhône Autres Lieu PENICHE LA MARQUISE Adresse Face au 20, quai Victor Augagneur Ville LYON Departement Rhône Lieu Ville PENICHE LA MARQUISE latitude longitude 45.759056957786996;4.840064737048447

PENICHE LA MARQUISE LYON Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/