Mokado PENICHE LA MARQUISE, 24 janvier 2024, LYON.

Mokado PENICHE LA MARQUISE. Un spectacle à la date du 2024-01-24 à 20:00 (2023-11-29 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

LE BAZAR (L-R-21-8203&L-R-21-8204) PRESENTE CE SPECTACLE Après un premier album, un EP accompagné de remixes et de nombreux concerts (Zénith de Paris avec Worakls, tournée avec Thylacine, Point Éphémère, Badaboum et Maroquinerie complets…), Mokado présente son nouvel album Maskoj. Toujours aux commandes de sa techno mélodique jouée au marimba, le jeune producteur parisien continue ses explorations musicales. Structuré autour de 9 masques traditionnels originaires du monde entier, Maskoj se compose d’autant de titres électro inspirés de leurs mythes et récits légendaires. Tantôt guerriers, mystiques ou charmeurs, ils nous entrainent dans une danse effrénée où s’entremêlent boîtes à rythmes UK garage, synthétiseurs analogiques et instruments folkloriques. Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre). Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.) Mokado

Votre billet est ici

PENICHE LA MARQUISE LYON Face au 20, quai Victor Augagneur Rhône

13.0

EUR13.0.

Votre billet est ici