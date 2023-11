Nikola PENICHE LA MARQUISE, 18 novembre 2023, LYON.

Nikola PENICHE LA MARQUISE. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Avec ses chansons incarnées et poétiques, Nikola construit la bande-son de son époque. Des piano-voix pénétrants aux sonorités électroniques, il se nourrit des contrastes, de la tradition héritée de Léo Ferré ou Jacques Brel et du rap de son temps. Une musique qui ne ressemble à aucune autre et à côté de laquelle il ne faudra pas passer.

Votre billet est ici

PENICHE LA MARQUISE LYON Face au 20, quai Victor Augagneur Rhône

17.0

EUR17.0.

Votre billet est ici