SUPERCROSS DE LYON 2023 – COURSE DE MOTO PALAIS DES SPORTS ticketsvenue_address Catégories d’Évènement: Lyon

Rhône SUPERCROSS DE LYON 2023 – COURSE DE MOTO PALAIS DES SPORTS, 1 décembre 2023, ticketsvenue_address. SUPERCROSS DE LYON 2023 – COURSE DE MOTO PALAIS DES SPORTS. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:00 (2023-12-01 au ). Tarif : 59.0 à 86.0 euros. SUPERCROSS DE LYON 2023Depuis 1987, le Championnat de France de Supercross réunit les espoirs et l’élite du Supercross pour vous faire vivre des moments uniques et forts en émotions. Informations spécifiques : – Placement libre- Carré Or = placement libre + parking réservé + boisson offerte- Tarif réduit destiné aux enfants de -12 ans et licenciés moto- Réservations P.M.R. (nombre de place limité) au 04 78 17 30 14Pas de gratuité pour les enfants quel que soit leur âge Votre billet est ici PALAIS DES SPORTS LYON 350 AVENUE JEAN JAURES Rhône 59.0

EUR59.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Lyon, Rhône Autres Lieu PALAIS DES SPORTS Adresse 350 AVENUE JEAN JAURES Ville ticketsvenue_address Departement Rhône Tarif 59.0 Lieu Ville PALAIS DES SPORTS

PALAIS DES SPORTS ticketsvenue_address Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ticketsvenue_address/

SUPERCROSS DE LYON 2023 – COURSE DE MOTO PALAIS DES SPORTS 2023-12-01 was last modified: by SUPERCROSS DE LYON 2023 – COURSE DE MOTO PALAIS DES SPORTS PALAIS DES SPORTS 1 décembre 2023 PALAIS DES SPORTS LYON

ticketsvenue_address Rhône