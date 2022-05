Lyon Tasting 2019 palais de la bourse Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Lyon Tasting 2019 palais de la bourse, 19 octobre 2019 10:00, Lyon. 19 et 20 octobre 2019 Sur place 25€ le pass journée http://www.terredevins.com/evenements/lyon-tasting-2019/ La 3ème édition du festival des grands vins Lyon Tasting se déroulera les 19 et 20 octobre 2019 au Palais de la Bourse de Lyon. Lyon Tasting, c’est LE rendez-vous de la rentrée pour les amateurs de vin et de gastronomie. Plus de 300 grands vins seront réunis au Palais de la Bourse de Lyon par Terre de Vins, les 19 et 20 octobre 2019, pour une mise en lumière des vignobles de Bourgogne, du Beaujolais et de la Vallée du Rhône, sans oublier de belles découvertes issues des terroirs de Bordeaux, Champagne, Provence, Languedoc, Roussillon et Sud-Ouest. Pour la première fois, la manifestation s’associe avec les Toques Blanches Lyonnaises et les Bouchons Lyonnais pour faire découvrir des accords mets & vins inédits au Palais de Bourse. L’événement rayonnera dans toute la ville grâce à la complicité d’une dizaine de restaurants partenaires qui proposeront à la dégustation des vins présents à Lyon Tasting dès le mois de septembre. Animée par des performances artistiques et musicales 2 jours durant, cette nouvelle édition promet d’être riche en échanges, que ce soit au rythme des rencontres avec les producteurs ou lors de Master Class privilégiées. Des entrepreneurs et personnalités passionnés viendront témoigner de la manière dont leur passion les a poussés à devenir propriétaire de domaines au sein du « Café des Lumières », autre nouveauté de cette rentrée. LYON TASTING EN UN CLIN D’ŒIL 3ème édition 2 jours de dégustation 300 grands vins 4000 visiteurs attendus 6 master class une dizaine de restaurants partenaires PRATIQUE Samedi 19 octobre de 10h à 19h Dimanche 20 octobre de 10h à 18h 25 € le pass journée Palais de la Bourse de Lyon : CCI Lyon – Place de la Bourse, 69002 Lyon palais de la bourse place de la bourse lyon 69002 Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon samedi 19 octobre 2019 – 10h00 à 19h00

dimanche 20 octobre 2019 – 10h00 à 18h00

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu palais de la bourse Adresse place de la bourse lyon Ville Lyon lieuville palais de la bourse Lyon Departement Métropole de Lyon

palais de la bourse Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Lyon Tasting 2019 palais de la bourse 2019-10-19 was last modified: by Lyon Tasting 2019 palais de la bourse palais de la bourse 19 octobre 2019 10:00 lyon palais de la bourse Lyon

Lyon Métropole de Lyon