Le dispositif **Lyon Pacte PME** vise à mobiliser des grands comptes publics (grandes collectivités et mairies) et privés (grands groupes et ETI), en faveur du développement des PME, TPE et startups. Il s’agit d’une action partenariale, lancée fin 2015 sur le territoire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, par les partenaires : la Métropole de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la CCI Lyon Métropole, le MEDEF Lyon-Rhône, la CPME du Rhône, la CMA du Rhône, l’Université de Lyon, ainsi que Pacte PME. [En savoir plus !](https://lyonpactepme.fr/) ### Participez à l’évènement **RENCONTRE DES ENTREPRISES INNOVANTES** —————————————- 1ère édition sur le thème des **Ressources Humaines.** Rencontres entre les acteurs de l’innovation et les Grands Comptes publics et privés. ### Programme de l’évènement 08:30 à 09:00 – **Accueil des participants** 09:00 à 09:45 – **Conférence plénière “RENCONTRE DES ENTREPRISES INNOVANTES** : 1ère édition sur le thème des Ressources Humaines” En compagnie de : * **Emeline BAUME,** Vice-Présidente Déléguée à l’Economie, l’Emploi, au Commerce, Numérique et à l’Achat Public de la Métropole de Lyon * **Emilie LEGOFF**, co-présidente de French Tech One Lyon St-Étienne * **François PARET**, Président et Co-fondateur de EdTech Lyon 09:45 à 11:45 – **RDV BtoB** Entre les acteurs de l’innovation et les Grands Comptes publics et privés Durée de chaque RDV BtoB : 15 minutes 09:45 à 11:45 – **Salon : Exposition de votre offre (PME/TPE/Startups)**

