Visite guidée PALyon – COURS LAFAYETTE : DE LA PLACE DES CORDELIERS À LA PART-DIEU Lyon, 15 octobre 2021 14:30, Lyon. 15 et 16 octobre 10€/personne sur inscription http://www.promenades-archi-lyon.com VISITE GUIDÉE L’ouverture du pont du Concert en 1824 (l’actuel pont Lafayette) et de la route départementale de Villeurbanne (actuel cours Lafayette) ont conforté le processus de développement urbain de Lyon sur la rive gauche du Rhône. Entraînant une profonde métamorphose du quartier historique des Cordeliers avec son ouverture vers le fleuve, l’axe déploie sur près d’un kilomètre une diversité architecturale racontant l’histoire moderne de Lyon. De la place des Cordeliers, aux halles Paul-Bocuse à la Part-Dieu, descendons le cours Lafayette pour explorer un des paysages urbains majeurs de la ville. Lyon place des Cordeliers 69002 Lyon 69002 Lyon Cordeliers Métropole de Lyon vendredi 15 octobre – 14h30 à 17h00

