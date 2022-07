Lyon, les échecs Perses et la Route de la soie Lyon, 20 juillet 2022 11:00, Lyon.

De nombreuses activités récréatives, y compris des jeux de stratégie abstraits, se sont propagées via les routes de la soie alors que les marchands, artisans, envoyés et ambassadeurs les parcouraient.

Ces émissaires partagaient les jeux de leurs régions d’origine et en apprenant de nouveaux en passant du temps à interagir les uns avec les autres. Les jeux de société traditionnels tels que les échecs ne sont pas seulement des éléments concrets du patrimoine commun des peuples des différentes régions le long des Routes de la Soie, ils constituent également une base solide pour des rencontres et des échanges continus à l’ère moderne.

Les échecs sont un jeu de plateau de stratégie à deux joueurs où le but est de déplacer différents types de pièces de jeu, chacune avec un ensemble prescrit de mouvements possibles, autour d’un plateau carré à carreaux essayant de capturer la pièce « roi » de l’adversaire. Aujourd’hui, il existe plus de 2 000 variantes identifiables du jeu. En effet, les échecs étaient si largement joués le long des Routes de la Soie qu’il existe un certain nombre de théories sur leur évolution.

Une théorie est qu’un premier jeu similaire aux échecs appelé Chaturanga est né dans le sous-continent indien du nord pendant la période Gupta (~ 319 – 543 CE) et s’est répandu le long des routes de la soie à l’ouest de la Perse. Alors que les échecs modernes seraient dérivés de Chaturanga, des jeux de société de stratégie similaires tels que Xiangqi en Chine, Janggi dans la péninsule coréenne et Shogi au Japon ont été échangés et joués le long des routes de la soie où ils sont encore joués aujourd’hui. Chaturanga signifie « quatre divisions » se référant soit aux divisions des pièces de jeu en infanterie, cavalerie, éléphanterie et charrie (pièces qui dans le jeu moderne sont devenues le pion, le chevalier, l’évêque et la tour), soit au fait que le jeu a été joué par quatre joueurs.

Chatrang, et plus tard Shatranj, était le nom donné au jeu lorsqu’il est arrivé en Perse sassanide vers 600 de notre ère. La première référence au jeu provient d’un manuscrit persan d’environ 600 CE, qui décrit un ambassadeur du sous-continent indien visitant le roi Khosrow I (531 – 579 CE) et lui présentant le jeu en cadeau.

De là, il s’est répandu le long de la soie vers d’autres régions, notamment la péninsule arabique et Byzance. En 900 de notre ère, les maîtres d’échecs abbassides al-Suli et al-Lajlaj ont composé des ouvrages sur les techniques et la stratégie du jeu, et en 1000 de notre ère, les échecs étaient populaires dans toute l’Europe et en Russie où ils ont été introduits depuis la steppe eurasienne.

Les manuscrits d’Alfonso, également connus sous le nom de Libro de los Juegos (Livre des jeux), une collection médiévale de textes sur trois types différents de jeux populaires du 13ème siècle de notre ère décrivent le jeu d’échecs comme très similaire au Shatranj persan dans les règles et le gameplay .

Quelles que soient ses origines précises, l’évolution des échecs au cours des centaines d’années où ils ont été joués fournit un excellent exemple de la transmission et de l’interprétation d’aspects de différentes cultures dans de multiples directions le long des Routes de la Soie.

Dans chaque cas, des éléments du jeu ont été modifiés pour s’adapter aux différentes spécificités et goûts de sa nouvelle localité, notamment en termes de formes que les différentes pièces ont prises.

Cependant, dans chaque cas, il a conservé suffisamment de similitudes pour constituer une variation sur le même jeu. Par exemple, dans le jeu Xiangqi de Chine, les pièces prennent la forme de disques plats sur lesquels sont écrits des caractères chinois. Les pièces Shogi comprennent le char volant, les généraux en or et en argent et le roi orné de bijoux.

Selon les récits du XIIIe siècle, les pièces de Shatranj comprenaient le Premier ministre (Firz), l’éléphant (Fil) et le Rukh (une pièce de char maintenant représentée par la «tour» ou le château moderne), similaires à celles utilisées dans le Chaturanga indien. Les jeux traditionnels, dont les échecs et ses nombreuses variantes, constituent des éléments importants des cultures des différents peuples vivant le long des Routes de la Soie.

Les interactions et les rencontres qui ont lieu depuis des milliers d’années le long des Routes de la Soie ont fourni des opportunités considérables non seulement pour la diffusion des jeux traditionnels dans différentes régions mais aussi pour leur enrichissement à différents niveaux.

Cela peut être vu dans la manière dont les pièces et les règles ont été adoptées puis adaptées dans les diverses nouvelles localités dans lesquelles le jeu a été joué, ainsi que dans la manière dont une recherche considérable sur la théorie et la stratégie des échecs a été entreprise dans un certain nombre de pays.

A l’occasion de la Journée mondiale du jeu d’échecs célébrée le 20 juillet par les Nations Unies, Kevin Lognoné propose de revenir en visio-conférence sur son appel adressé au maire de Londres pour ériger un monument en l’honneur de la Bourdonnais, célèbre joueur d’échecs qui mit sur la place publique ce jeu oriental né aux Indes.

Les Nations Unies ont proclamé le 20 juillet Journée mondiale du jeu d’échecs, afin de mettre l’accent sur leur importante contribution à la paix et à la coopération internationale. La date choisie marque la date de création de la Fédération internationale des échecs (FIDE) à Paris, en 1924.

Tout au long de l’histoire, le jeu et le sport ont aidé l’humanité à survivre aux périodes de crise en réduisant les angoisses et en améliorant la santé mentale. En 2020, alors que les restrictions imposées pour limiter la propagation de la COVID-19 ont grandement réduit la plupart de ces activités, les échecs ont désormais fait preuve d’une résilience, d’une adaptabilité et d’un pouvoir rassembleur remarquable en cette période de pandémie.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’intérêt général pour les échecs a ainsi doublé, avec une augmentation du nombre de joueurs réunis pour participer à des événements d’échecs sur des plateformes en ligne.

