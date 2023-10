Sommets du tourisme Lyon Lyon, 27 novembre 2023, Lyon.

Merci à Auvergne Rhône-Alpes tourisme de nous avoir invités pour exposer !

2 jours de temps forts et de rencontres avec 2 tables rondes pour échanger sur les perspectives et impacts de l’intelligence artificielle dans le secteur du tourisme et sur le juste équilibre entre la promotion de nos espaces naturels et leur protection.

Des ateliers en petit comité vous permettront de vous exprimer lors de ces temps de travail consacrés à la gamification, au bleisure, à la RSE, aux nudges, à l’attractivité de nos métiers, aux relations entre touristes et résidents ou encore au marketing digital sans Meta.

Du 27 au 28 novembre

Hôtel de région, Lyon

