Nuit européenne des musées Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Nuit européenne des musées Lyon, 13 mai 2023, Lyon. Nuit européenne des musées Samedi 13 mai, 17h00 Lyon Entrée libre La Nuit européenne des musées est de retour pour sa 19e édition, l’occasion d’arpenter les musées entre amis ou en famille à la tombée de la nuit. De nombreux musées, partout en France et en Europe, proposent des activités et animations spéciales pour l’événement. Découvrez la programmation des musées lyonnais : visites, ateliers, concerts et spectacles accompagnent votre découverte des expositions et collections. Plus d’informations : Nuit européenne des musées Lyon Lyon Lyon Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.lyon.fr/evenement/festival/nuit-europeenne-des-musees »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 Nuit européenne des musées Joli Mois de l’Europe

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Lyon Adresse Lyon Ville Lyon Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Lyon Lyon

Lyon Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Nuit européenne des musées Lyon 2023-05-13 was last modified: by Nuit européenne des musées Lyon Lyon 13 mai 2023 lyon Lyon Lyon

Lyon Métropole de Lyon