Rencontre régionale Hinaura Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Rencontre régionale Hinaura Lyon, 13 mars 2023, Lyon. Rencontre régionale Hinaura Mardi 14 mars 2023, 00h00 Lyon Pour réunir les médiatrices et médiateurs numériques de la région AuRA lors d’une journée d’échange, d’outillage et de créativité. Lyon Lyon Lyon 69002 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.hinaura.fr/ »}] Le 14 mars 2023, sûrement du côté de Lyon. Objectif : réunir les médiatrices et médiateurs numériques de la région AURA pour une journée d’échange, d’outillage et de créativité. Plus d’infos en début d’année 2023 https://www.hinaura.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T00:00:00+01:00

2023-03-14T23:59:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Lyon Adresse Lyon Ville Lyon lieuville Lyon Lyon Departement Métropole de Lyon

Lyon Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Rencontre régionale Hinaura Lyon 2023-03-13 was last modified: by Rencontre régionale Hinaura Lyon Lyon 13 mars 2023 lyon Lyon Lyon

Lyon Métropole de Lyon