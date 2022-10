Carnets d’ados : Destination Lyon Lyon, 24 octobre 2022, Lyon.

Carnets d’ados : Destination Lyon 24 – 28 octobre Lyon

600€

Les carnets d’ados seront destinés à retracer les thématiques travaillées au cours du séjour : culture, sport, histoire, gastronomie, loisirs.

Lyon 103 boulevard des etats unis Lyon 8e Arrondissement Lyon 69008 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Partir à la découverte d’une région, d’une ville, d’un produit, telle est l’aventure qui sera proposée aux participants de ce séjour. Reporters d’une semaine, les jeunes dénicheront des endroits insolites, rencontreront des personnages locaux, découvriront une gastronomie typique ou atypique… tout ceci devrait donc leur permettre de comprendre ce qui fait le ciment culturel et patrimonial de cette région en approfondissant leur autonomie.

Pour ce faire, les jeunes s’inspireront de la démarche de création de « capsules vidéo », qui est une séquence vidéo, généralement courte et scénarisée, permettant de développer une idée, une notion ou un thème pour réaliser le « carnet d’ados : destination Lyon ». L’objectif sera donc de retranscrire les aspects historiques, culturels, sportifs, et écologiques de la ville en s’en servant d’exemple.

Nous y verrons ici plusieurs intérêts :

– La production d’une vidéo est une activité prisée, à l’heure où les jeunes peuvent être fans de Youtubers par exemple. Elle est donc de nature à stimuler leur intérêt ;

– La réalisation d’une capsule vidéo nécessite la mise en jeu de compétences de narration, de rédaction, mais également de mise en scène, d’organisation et de répartition du travail, de concertation, de négociation, de critique et de sens artistique car elle nécessite un tra-vail en équipe, ce qui permet de mutualiser les compétences ;

Ce travail permet de tenir compte de l’hétérogénéité des jeunes, de leurs points forts et de leurs points faibles, constituant ainsi une occasion de mettre en avant les compétences de chacun.

– L’acquisition de compétences est destinée à se poursuivre et à perdurer durant toute la vie des jeunes. À l’heure de la transformation digitale, il est fort à parier que les jeunes seront amenés à produire des vidéos, au cours de leurs études (présentations, projets, etc.), mais également des vidéos promotionnelles de leur propre personne (CV vidéo) sur leur propre site ou une plateforme de recherche d’emploi ; dans le cadre de leur future activité profes-sionnelle, ils seront peut-être amenés à devenir producteurs de contenus. Tous les métiers actuels qui tournent ou qui ont recours à l’image animée, et tous ceux qui y feront appel ou qui se créeront autour, c’est à eux que la création de capsules vidéo ouvre les jeunes et les prépare.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T08:00:00+02:00

2022-10-28T19:00:00+02:00