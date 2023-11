Varnish la Piscine – Tournée LE SUCRE, 16 décembre 2023, LYON.

Varnish la Piscine – Tournée LE SUCRE. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 20:00 (2023-12-16 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

High-Lo (L-R-21-8203&L-R-21-8204) présente : ce concert. On a découvert Varnish La Piscine au milieu des années 2010 auprès du rappeur genevois Makala, pour lequel il a produit toute la musique. Le jeune producteur suisse embraye alors en solo avec ESCAPE (F-R Prelude) (2016), un premier projet solo suivi de Le Regard Qui Tue (2019) film auditif avec (entre autres) la chanteuse Bonnie Banane en sparring partner puis METRONOME POLE DANCE TWIST AMAZONE (2020). Des disques aussi foutraques que créatifs, exigeants que dansants, à mi chemin entre rap, et chanson, qui trouvent leur public, les deux derniers dépassant même le million d’écoutes sur les plateformes de streaming. Aujourd’hui, Vanish la Piscine est signé chez Ed Bangers Records, chez qui il a sorti This Lake Is Successful, une oeuvre audiovisuelle et musicale, entre humour absurde des frères Coen et soin visuel influencé par Wes Anderson, qui confirme ce que le monde du rap a déjà bien remarqué : Varnish La Piscine n’est définitivement pas un garçon comme les autres. Il suffit juste de lancer sa musique pour le découvrir. – Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre). – Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.) Varnish la Piscine

Votre billet est ici

LE SUCRE LYON 50 quai Rambaud Rhône

22.0

EUR22.0.

