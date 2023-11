Ados sur Tiktok, Parents qui Deblok – Le Rideau Rouge – Lyon LE RIDEAU ROUGE, 18 novembre 2023, LYON.

Ados sur Tiktok, Parents qui Deblok – Le Rideau Rouge – Lyon LE RIDEAU ROUGE. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 16:00 (2023-11-11 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

SC Productions (2-1021427/3-1021428) présente : ce spectacle. Les ados, n’essayez pas de les comprendre. Essayez juste de survivre. Ils grognent au lieu de parler, pensent que tout leur est dû, ont le wifi greffé à la place du cerveau et auront bientôt des touches à la place des doigts… Bienvenue dans le monde merveilleux des ados ! Les parents de Zoé et Léo étaient prévenus mais ils ne s’attendaient quand même pas à ça. Avoir des ados à la maison, c’est comme essayer d’apprivoiser des animaux sauvages ! Vous risquez votre vie à chaque instant et votre maison devient une jungle… Ados sur TikTok, Parents qui Déblok Ados sur TikTok, Parents qui Déblok

LE RIDEAU ROUGE LYON 1, place Bertone Rhône

