Fils de Ramzy et Michel Berger, Alex Fredo allie stand-up et chansons improvisées ! À tout moment, Alex peut sortir sa guitare et se lancer dans une impro, comme vous avez peut-être pu le voir sur les réseaux sociaux où il cumule des millions de vues avec ses vidéos. Alex a hésité entre deux choses : tuer son frère meilleur dans tout, ou monter sur scène pour en parler. Sa mère allait beaucoup lui en vouloir, il a donc choisit la scène. Entre auto-dérision et cynisme, vous succomberez à son humour et à son charme. (C'est lui qui a écrit cette dernière phrase…) A Savoir : Déconseillé aux – 10ans. La comédie de Marseille vous propose de déguster des tapas avant ou après le spectacle dans son chaleureux espace bar.

