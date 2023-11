Howlin’ Jaws LE PERISCOPE, 11 novembre 2023, LYON.

Howlin’ Jaws LE PERISCOPE. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 20:00 (2023-11-11 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

Deux ans après Strange Effect, le groupe parisien revient avec Half Asleep Half Awake, un deuxième album qui vous redonnera foi dans le rock. Comment ? Avec un condensé de tubes surpuissants, de mélodies lumineuses et de jams démoniaques qui brûlent les doigts.On vous voit déjà froncer des sourcils, du genre : « un disque de rock’n’roll en 2023 ? » Mais laissez-nous faire les présentations. Howlin’ Jaws est un trio composé par Djivan Abkarian (chant, basse), Lucas Humbert (guitare) et Baptiste Leon (batterie) qui s’est formé à l’école primaire avant de s’étoffer au collège pour prendre son envol au lycée. Les garçons fans de musiques fifties et sixties (Cochran, Small Faces, Beatles, Kinks, Slade, etc.) sont alors lancés sur l’autoroute rock. Ils sortent un premier album intitulé Strange Effect en 2021 bourré de moments flamboyants et de riffs aiguisés qui câlinent l’oreille. Mais nous ne sommes pas là pour parler du passé. Howlin’ Jaws Howlin’ Jaws

Votre billet est ici

LE PERISCOPE LYON 13 RUE DELANDINE Rhône

15.0

EUR15.0.

