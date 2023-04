Sérine Ayari – A L’Aise LE COMPLEXE – SALLE DU HAUT LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Sérine Ayari – A L’Aise LE COMPLEXE – SALLE DU HAUT, 10 mai 2023, LYON. Sérine Ayari – A L’Aise LE COMPLEXE – SALLE DU HAUT. Un spectacle à la date du 2023-05-10 à 20:30 (2023-05-10 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros. Le Complexe (2022008734) Présente : Après avoir conquis le public francophone via des apparitions remarquées sur différents plateaux, cette tunisienne d’origine nous propose enfin son premier spectacle qui s’intitule « À l’aise » mais qui aurait très bien pu s’appeler « Sans filtre » tellement Serine balaye tous les sujets – et surtout ceux qui fâchent – avec une aisance incroyable. Préparez-vous pour la nouvelle tornade Ayari et installez-vous dans vos sièges, bien à l’aise ! Sérine Ayari Sérine Ayari Votre billet est ici LE COMPLEXE – SALLE DU HAUT LYON 7 rue des Capucins Rhône 13.8

