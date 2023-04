Bonne Fête Des Mères La Comédie LE COMPLEXE – SALLE DU HAUT LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Rhône

Bonne Fête Des Mères La Comédie LE COMPLEXE – SALLE DU HAUT, 19 avril 2023, LYON. Bonne Fête Des Mères La Comédie LE COMPLEXE – SALLE DU HAUT. Un spectacle à la date du 2023-04-19 à 20:30 (2023-04-19 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Le Complexe (2022008734) Présente : La vie et l’économie de marché en ont décidé ainsi : ils doivent vivre ensemble ! 3 générations : Lucien le grand-père, Philippe le père et Mathis le petit-fils cohabitent et cela n’est pas sans heurts. Les femmes, absentes de cette colocation générationnelle, vont pourtant faire un retour en force… Pour la Fête des mères ! Rebondissements et surprises rythment cette nouvelle comédie de Thierry Marconnet. 1 Famille, 1 toit, 3 générations, tenez-vous prêts ! De Thierry Marconnet Avec Georges Salvador, Alexis Reyboz et Thierry Marconnet Bonne Fête Des Mères La Comédie Votre billet est ici LE COMPLEXE – SALLE DU HAUT LYON 7 rue des Capucins Rhône 22.0

EUR22.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Rhône Autres Lieu LE COMPLEXE - SALLE DU HAUT Adresse 7 rue des Capucins Ville LYON Departement Rhône Tarif 22.0 22.0 Lieu Ville LE COMPLEXE - SALLE DU HAUT LYON

LE COMPLEXE - SALLE DU HAUT LYON Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Bonne Fête Des Mères La Comédie LE COMPLEXE – SALLE DU HAUT 2023-04-19 was last modified: by Bonne Fête Des Mères La Comédie LE COMPLEXE – SALLE DU HAUT LE COMPLEXE - SALLE DU HAUT 19 avril 2023 LE COMPLEXE - SALLE DU HAUT LYON

LYON Rhône