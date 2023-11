MON HEROS LE COMPLEXE – SALLE DU BAS Catégories d’Évènement: Lyon

Rhône MON HEROS LE COMPLEXE – SALLE DU BAS, 5 décembre 2023, LYON. MON HEROS LE COMPLEXE – SALLE DU BAS. Un spectacle à la date du 2023-12-05 à 20:30 (2023-11-07 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros. Le Complexe (L2022008734) Présente Ô aventuriers en quête d’émotions fortes et de mondes merveilleux ! L’appel du destin résonne enfin ! Qu’il s’agisse du preux guerrier en quête de sa bien-aimée, du téméraire ranger de l’espace engagé dans une mission périlleuse, ou du vaillant cowboy avide de justice sous un soleil brûlant, le moment est venu de vivre l’expérience inédite qui vous attend. Inspiré des inoubliables livres-jeux « Dont vous êtes le héros » qui ont enflammé l’imaginaire de notre jeunesse, ce spectacle improvisé donnera vie aux personnages que vous créerez de toutes pièces. Mais méfiez-vous, car le succès de votre héros dépendra entièrement de la justesse de vos décisions ! Êtes-vous prêt à relever ce défi palpitant et à surmonter les épreuves du destin ? MON HEROS Votre billet est ici LE COMPLEXE – SALLE DU BAS LYON 7 rue des Capucins Rhône 13.8

Détails
Catégories d'Évènement:
Lyon, Rhône

Autres
Lieu
LE COMPLEXE - SALLE DU BAS
Adresse
7 rue des Capucins
Ville
LYON
Departement
Rhône

