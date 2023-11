Life Time LE COMPLEXE – SALLE DU BAS, 21 novembre 2023, LYON.

Life Time LE COMPLEXE – SALLE DU BAS. Un spectacle à la date du 2023-11-21 à 20:30 (2023-11-21 au ). Tarif : 15.8 à 15.8 euros.

Le Complexe (1088610) Présente : Ma vie est passionnante, parce que c’est la mienne. Ta vie est étonnante, surtout quand c’est toi qui en parles. Sa vie est fantastique ! Si tu savais tout ce qu’elle a vécu… Nos vies sont tellement riches d’instants uniques, qu’on n’imagine pas comme elles sont inspirantes! Et si un soir de votre vie, vos anecdotes, vos regrets, vos joies, vos madeleines de Proust faisaient de vous un héros? Il était une fois Life Time… Un spectateur foudroyé par le hasard monte sur scène. Partage quelques tranches de vie. Moments futiles, bribes intimes, émotions fugaces. Les comédiens s’en saisissent. 3/2/1 Impro ! Et nous on est là, on en prend plein les mirettes. De petits riens du quotidien naissent des histoires foutraques, des folies merveilleuses, des imaginaires improbables … Ça rigole, ça frissonne, ça s’étonne, ça résonne, ça déconne! Spectateur d’un soir prépare toi à être le témoin de La Grande Vie, celle qui fait vibrer et crée des souvenirs impérissables. Elle est pas la belle vie ? Amadeus Rocket

Votre billet est ici

LE COMPLEXE – SALLE DU BAS LYON 7 rue des Capucins Rhône

15.8

EUR15.8.

