Morgane Berling LE BOUI BOUI, 17 décembre 2023, LYON.

Morgane Berling LE BOUI BOUI. Un spectacle à la date du 2023-12-17 à 20:30 (2023-11-12 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

THEATRE DE LA COMEDIE (L-R-2022-009717) présente ce spectacle Elle a 22 ans et ne laissera personne dire que c’est le plus bel âge. A travers ses tourments et ses joies, Morgane se pose des questions existentielles sur cette sombre période qu’est la vingtaine. Partagée entre les soirées du samedi soir et le marché du dimanche matin, Morgane ne sait plus dans quelle case de la société elle se place. Pour son premier » seule en scène « , elle est bien déterminée à faire exploser ces codes, de rire de préférence ! Morgane Berling Morgane Berling

LE BOUI BOUI LYON 7 RUE MOURGUET Rhône

