Julie Bigot est culotée – Le Boui Boui, Lyon LE BOUI BOUI, 28 septembre 2023, LYON.

Julie Bigot est culotée – Le Boui Boui, Lyon LE BOUI BOUI. Un spectacle à la date du 2023-09-28 à 21:30 (2023-09-28 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

SC Productions (L.2-1021427/3-1021428) présente : ce spectacle. Être le super héros de sa vie, c’est le quotidien de Julie Bigot qui a pour arme le pouvoir de son culot, pour se faire confiance, rêver et se réaliser. Elle nous livre sa philosophie de vie à travers ses rendez vous magiques et déjantés qui se vivent au rythme d’un cartoon à la Tex Avery. Elle caresse une carrière digne d’une légende de cinéma, dégustation de vins orchestrée par sa grand-mère, rencard amoureux avec une célébrité, et pleins d’autres aventures hautes en couleur… Julie Bigot est élue encore plus brillante que le soleil. Julie Bigot est élue encore plus fraîche que n’importe quels produits givrés. Julie Bigot est élue pass salutaire des Français. Alors viens vite prendre ta dose pour une terre-happy scénique bluffante que tu n’es pas prêt d’oublier !Information pratiques : Métro Vieux Lyon / Station Velo’V / Parking St GeorgesArrivée conseillée : 30 minutes avant le début du spectacleRéservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.72.05.10.00. Julie Bigot Julie Bigot

Votre billet est ici

LE BOUI BOUI LYON 7 RUE MOURGUET Rhône

21.0

EUR21.0.

Votre billet est ici