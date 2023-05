Marianne Content Dans schnecke LE BOUI BOUI, 10 septembre 2023, LYON.

SC Productions (L.2-1021427/3-1021428) présente : ce spectacle. Unique, comme tout le monde. – Marianne ? c’est une bourgeoise. Pas du tout, je vote à gauche. – Un jour, et on espère pas trop tard, elle se mariera et fera plein d’enfants. Heu, les caprices, la morve au nez et les couches pleines, j’ai déjà mes parents, merci. – Elle a fait des études sérieuses, va trouver un bon travail et va gagner plein d’argent. Oui, enfin, j’ai démissionné pour devenir artiste, ou chômeuse comme dirait mon père. Entre décisions raisonnables ou expériences du coeur, j’hésite toujours et j’envie les schneckes* dont la vie est fluide, douce et orgasmique. Pour ma tante, » le plus important c’est de faire bonne figure « , même si tout le monde sait qu’elle se prend un doigt dans le cul par monsieur le curé le lundi soir. Or, comme dit Sartre : » le paraître naît de l’impossibilité de l’être et devient finalement l’être. » Si vous n’avez pas compris cette phrase, ne vous inquiétez pas, elle est juste là pour attirer les intellectuels et rassurer mon père. *Schnecke : nom singulier qui peut désigner un escargot, une nana, une viennoiserie, un volute, une vis, un os de l’oreille, une personne lente ou une vulve. Le Saviez-vous? • 1ère partie de Verino, Arnaud Tsamère et Olivier de Benoist – 2022 et 2023 • Gagnante du Festival d’humour » Histoire d’en rire » (1ère)- Lyon, 2022 • Gagnante du Festival d’humour » Rire sans Frontières » (3ème) – Saint-Gaudens, 2022 • Finaliste du Concours national d’humour Kandidator – Paris, 2022 • Gagnante du Festival » Talents de Scène » (Prix de L’humour) – Nevers, 2021Information pratiques : Métro Vieux Lyon / Station Velo’V / Parking St GeorgesArrivée conseillée : 30 minutes avant le début du spectacleRéservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.72.05.10.00. Marianne Content Marianne Content

