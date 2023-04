Lisa Perrio Entre Autre(s) LE BOUI BOUI LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Rhône

Lisa Perrio Entre Autre(s) LE BOUI BOUI, 30 mai 2023, LYON. Lisa Perrio Entre Autre(s) LE BOUI BOUI. Un spectacle à la date du 2023-05-30 à 21:30 (2023-05-30 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros. Lisa Perrio incarne des femmes et des hommes qui éprouvent la vie à travers l’amour. À chacun.e sa manière d’aimer. À chacun.e sa façon d’en rire. Avec une écriture cynique et corrosive, un jeu d’une précision chorégraphique, un œil insolent et joyeux, Lisa nous offre de rire des situations plus que gênantes avec une aisance déconcertante. Textes : Lisa Perrio/ Aude Galliou Mise en scène: Aude Galliou Premier Prix du Printemps du Rire 2022 Prix Espoir – ICART – théâtre du Gymnase Prix du Jury Mondeville sur Rire 2022 Diplômée du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique Prix d’excellence de la Classe Libre des Cours Florent Et prix fidélité de son épicerie de quartier Lisa Perrio Entre Autre(s) Votre billet est ici LE BOUI BOUI LYON 7 RUE MOURGUET Rhône 21.0

EUR21.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Rhône Autres Lieu LE BOUI BOUI Adresse 7 RUE MOURGUET Ville LYON Departement Rhône Tarif 21.0 21.0 Lieu Ville LE BOUI BOUI LYON

LE BOUI BOUI LYON Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Lisa Perrio Entre Autre(s) LE BOUI BOUI 2023-05-30 was last modified: by Lisa Perrio Entre Autre(s) LE BOUI BOUI LE BOUI BOUI 30 mai 2023 LE BOUI BOUI LYON

LYON Rhône